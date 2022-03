Etats-Unis – Un mort et deux blessés dans une fusillade devant un lycée

États-Unis : Un mort et deux blessés dans une fusillade devant un lycée

Un adolescent est mort lundi et deux autres sont grièvement blessés après avoir été touchés par des tirs devant un lycée américain et des «suspects potentiels» ont été arrêtés.

Fléau

Début février, un élève avait été abattu et un autre blessé devant une école du Minnesota. Et le 30 novembre, un lycéen de 15 ans avait ciblé ses camarades d’école au hasard, faisant quatre morts et six blessés.