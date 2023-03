Pakistan: 1 mort et 8 blessés dans une bousculade pour de la farine gratuite

Une personne a été tuée et huit autres blessées lors d’une bousculade pour obtenir de la farine gratuite au Pakistan, pays en proie à une inflation record, jeudi au premier jour du ramadan, mois sacré pour les musulmans.

C’est lors de l’une de ces distributions, au marché local de Charsadda dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), que «neuf personnes ont été piétinées et transportées à l’hôpital où l’une d’elles est décédée», a déclaré Muhammad Arif, chef de la police de la ville. Des centaines de personnes étaient alors rassemblées pour recevoir des denrées alimentaires.

Un pays en pleine crise financière

Les finances du Pakistan ont été anéanties par des années de mauvaise gestion et d’instabilité politique, une situation exacerbée par une crise énergétique mondiale et des inondations dévastatrices qui ont laissé un tiers du pays sous l’eau l’année dernière.

Le pays d’Asie du Sud, très endetté, doit alourdir les impôts et augmenter les prix de l’eau et de l’électricité pour obtenir le déblocage d’une nouvelle tranche du plan de sauvetage de 6,5 milliards de dollars du Fonds monétaire international et éviter de se retrouver en défaut de paiement.