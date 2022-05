Etats-Unis: Un mort et quatre blessés graves lors d’une fusillade dans une église

États-Unis : Un mort et quatre blessés graves lors d’une fusillade dans une église

Cette nouvelle fusillade intervient au lendemain d’une attaque raciste ayant fait 10 morts dans l’État de New York.

Une personne est morte et quatre grièvement blessées dans une fusillade au sein d’une église en Californie dimanche, a annoncé la police du Comté d’Orange, au lendemain d’une tuerie dans l’État de New York qui a fait dix morts.

Les pompiers et ambulanciers du comté d’Orange sont «sur place et traitent et transportent de multiples patients», a précisé l’autorité locale en charge de la lutte contre les incendies. Le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a assuré de son côté travailler avec les responsables locaux et surveiller la situation. «Personne ne devrait avoir à craindre de se rendre dans son lieu de culte. Nos pensées vont aux victimes», a tweeté son bureau.