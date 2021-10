Ouganda : Un mort et sept blessés dans une explosion à Kampala

L’origine de l’explosion survenue samedi soir dans la capitale ougandaise n’a pas été précisée par les autorités.

Le 8 octobre, le groupe État islamique avait revendiqué un attentat à la bombe contre un poste de police à Kawempe, près de l’endroit où s’est produite l’explosion de samedi. Les autorités et les médias locaux n’avaient pas signalé d’explosion, ni de blessés à ce moment-là mais la police a confirmé plus tard qu’un incident mineur s’était produit.

Le Royaume-Uni et la France ont depuis mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour l’Ouganda, appelant à la vigilance dans les endroits très peuplés et les lieux publics comme les restaurants, les bars et les hôtels. En 2010, deux attentats à la bombe à Kampala visant des supporters assistant à la finale de la Coupe du monde ont fait 76 morts. Le groupe militant somalien Al-Shabaab avait revendiqué les explosions dans un restaurant et dans un club de rugby.