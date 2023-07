Liban: Un mort et six blessés dans des heurts dans un camp palestinien

Plus de 450’000 Palestiniens sont enregistrés en tant que réfugiés au Liban. Ici le camp d’Aïn el-Héloué.

Les heurts ont fait «un mort et six blessés parmi les résidents du camp, dont des enfants», a indiqué Mounir al-Maqdah, un haut responsable du Fatah, le mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas. «Nous nous efforçons de mettre fin aux affrontements et de livrer les personnes impliquées dans l’incident», a-t-il ajouté.