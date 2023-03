Japon : Un mort et six disparus en mer

L’équipage était composé d’un ressortissant taïwanais et de six Indonésiens.

Une personne est morte et six autres restaient lundi portées disparues après le naufrage de leur bateau. Celui-ci a été aperçu pour la dernière fois près d’îles disputées avec la Chine, ont annoncé les garde-côtes japonais. L’embarcation a été repérée dimanche après-midi par un navire de la marine japonaise, alors qu’elle dérivait au nord des îles Senkaku, en mer de Chine orientale, a déclaré un porte-parole des garde-côtes.

Ces îles inhabitées sont administrées par Tokyo mais revendiquées par Pékin sous le nom de Diaoyu. L’équipage était composé d’un ressortissant taïwanais et de six Indonésiens, a ajouté le porte-parole. «Vers 9 h 15 (1 h 15 en Suisse), un corps a été retrouvé à l’intérieur de la cabine par des plongeurs, et une pièce d’identité suggère qu’il s’agissait d’un homme indonésien», a déclaré ultérieurement un autre porte-parole.