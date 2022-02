Canton d’Argovie : Un mort et un blessé grave dans un incendie

La police a bouclé la zone et les circonstances du drame ne sont pas claires.

Une personne est morte et une autre grièvement blessée suite à un incendie dans un appartement à Spreitenbach (AG). Selon une information de « Blick» , la police est intervenue après 9h samedi matin suite à un appel d’urgence «peu clair» reçu auparavant.

Peu avant 10 heures, un hélicoptère de sauvetage s’est posé sur un carrefour à proximité de l’appartement et a redécollé après une vingtaine de minutes. Selon un lecteur-reporter interrogé par «20 Minuten», une personne a été prise en charge dans l’hélicoptère, deux ambulances et un médecin d’urgence étaient aussi sur place. Les circonstances du drame sont encore floues. La police mène une enquête. La personne décédée et celle qui a été blessée sont des adultes. Les autorités ne donnent pas davantage de détails.