Venezuela

Un mort et un blessé lors d’une manifestation contre la pénurie d’essence

De violents affrontements entre manifestants et l’armée ont eu lieu dans une ville de l’est du pays, provoquant la mort d’un homme de 47 ans. Il s’agit du deuxième décès en un mois durant les manifestations contre le manque de carburant.

Depuis le début de l’année, l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux a recensé plus de 4000 manifestations organisées dans le pays pour réclamer notamment une hausse des salaires ou encore l’amélioration des services publics. (Photo d’archives) (EPA/Jhonny Parra)

Un homme a été tué et une autre personne a été blessée lors d’une manifestation contre la pénurie d’essence dans une ville de l’est du Venezuela qui a donné lieu à de «violents affrontements» avec l’armée, ont annoncé dimanche une ONG et le procureur général.

Sur une vidéo diffusée sur internet par l’ONG, on peut voir un groupe de personnes avec des membres de l’armée de la Garde nationale bolivarienne (GNB) sur une place où des détonations éclatent, puis un homme allongé au sol. Ce dernier est ensuite soulevé et emmené jusque dans un camion.

La mort de Carlos Chaparro a été confirmée par le procureur général, Tarek William Saab, qui a fait état d’une autre personne blessée lors de «violents affrontements (…) entre civils et membres de la GNB». Six personnes, dont quatre militaires, ont été interpellées à la suite de ces heurts, a-t-il ajouté un peu plus tard, toujours sur son compte Twitter, précisant qu’un capitaine était considéré comme «responsable présumé» de ces affrontements.