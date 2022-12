Canton de Berne : Un mort et une blessée après une sortie de route

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Schwadernau (BE). Peu avant 00 h 05, un automobiliste roulait de Scheuren (BE) vers Dotzigen (BE) lorsque, pour une raison encore indéterminée, il a quitté la route sur la droite de la chaussée. Sa voiture est alors sortie de la route et a percuté une glissière de sécurité.