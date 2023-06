Italie: un mort et une quinzaine de blessés dans un incendie à Rome

Une personne a trouvé la mort et une quinzaine d’autres ont été blessées, dont deux grièvement brûlées, dans l’incendie vendredi d’un immeuble dans l’est de Rome, a annoncé le maire de l’arrondissement.

Des explosions ont retenti avant que l’immeuble s’embrase

Selon les médias, des travaux sur la façade de l’immeuble étaient en cours quand l’incendie s’est produit et dont l’origine n’était pas claire dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Rome sur les causes de l’incendie qui a obligé plus de 100 personnes à quitter leur logement.