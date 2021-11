Chili : Un mort lors d’affrontements entre aborigènes mapuches et police

Des affrontements entre des aborigènes mapuches et la police chilienne après une arrestation ont fait un mort et cinq blessés, mercredi dans le sud du Chili.

Un aborigène mapuche – principal peuple autochtone du Chili – a été tué et cinq autres blessés lors d’un affrontement avec la police et l’armée dans la province d’Arauco, dans le sud du Chili, une région militarisée et placée sous état d’urgence à la suite d’une vague de violence.