Afrique : Un mort lors des manifestations contre le pouvoir au Soudan

Les Soudanais ont manifesté mercredi pour le double anniversaire des deux révoltes (1985 et 2019) qui ont fait tomber deux présidents putschistes.

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, les militants au Soudan, englué dans une grave crise politique et économique depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre, promettent «la tempête» ou «le séisme du 6 avril». Ils veulent, disent-ils, en finir avec les généraux -quasiment toujours au pouvoir en 66 ans d’indépendance- et surtout la vie chère, avec une livre soudanaise en chute libre et une inflation à plus de 250%.

Salves de grenades lacrymogènes

En cette journée de ramadan, décrétée fériée par le pouvoir militaire et sous une chaleur écrasante, les manifestants sont sortis dans le Sud, l’Est côtier ou le Darfour, une région de l’Ouest ravagée par les guerres, ont rapporté des témoins à l’AFP. À Khartoum, des défilés ont été accueillis par des salves de grenades lacrymogènes tirées par les forces de sécurité, selon les témoins. Mêmes tirs à Omdourman, sa banlieue, et à Wad Madani (sud).

Les forces de sécurité «ont pris d’assaut» un hôpital dans la capitale soudanaise, y tirant des grenades lacrymogènes et «provoquant des problèmes respiratoires chez des médecins et des patients», a affirmé un syndicat de médecins prodémocratie. Dans la soirée, ce syndicat annonçait la mort d’un protestataire de 19 ans. Cette mort porte à 94 le bilan des manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre.

«Avril, mois des victoires»

Le 6 avril 2019, la foule entamait un sit-in et forçait les généraux à mettre quelques jours plus tard un point final à 30 ans de dictature du général Omar el-Béchir. Trois ans plus tard jour pour jour, «on veut dégager les putschistes et ne plus jamais vivre de coups d’État», explique à l’AFP le manifestant Badoui Bachir à Khartoum.