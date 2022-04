Pologne : Un mort, neuf disparus dans l’accident minier

Les secouristes ont retrouvé un mineur décédé à la suite de la tragédie dans la mine de charbon de Zofiowka.

Douze équipes de secouristes

Tragédies à répétition

Il s’agit du deuxième accident de ce type survenu cette semaine en Pologne qui dépend toujours du charbon pour près de 70% de son énergie. Mercredi, un coup de grisou dans la mine de Pniowek, distante de Zofiowka d’environ six kilomètres et appartenant également à JSW, a fait cinq morts et sept disparus. On était toujours sans nouvelle des disparus quand les opérations de secours, jugées «dangereuses» après plusieurs autres explosions de méthane, ont dû être abandonnées vendredi dans cette mine.