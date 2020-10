Turquie : Un mort sur le tournage de «Pékin Express»

Un automobiliste est décédé après un grave accident de la route en Turquie durant le tournage du célèbre jeu de M6.

«Parmi les deux véhicules touchés se trouvaient, dans le premier, une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc. Dans l’autre se trouvaient également deux membres de la production et un autre chauffeur turc. L’automobiliste qui a causé cet accident est malheureusement décédé des suites de ses blessures», écrit le site français, qui précise qu’un candidat a passé deux nuits à l’hôpital et a subi des points de suture. Les candidats qui ont été impliqués dans l’accident ont été sortis de la course par la production et sont rentrés en France. Ils bénéficient d’un soutien psychologique.