Grisons: Un motard chute, heurte une voiture et décède

Un Canadien de 74 ans, membre d’un groupe de huit motards, descendait mardi en fin de journée la route du col du Lukmanier de Curaglia en direction de Disentis/Mustér. Dans une courbe à droite entre les tunnels Val da Rhein et Val Zagrenda II, le motard est tombé et est entré en collision avec la voiture qui montait, conduite par une femme de 45 ans. Un médecin urgentiste ainsi que des équipes du sauvetage Surselva et de la Rega ont poursuivi les mesures médicales entamées par le groupe. L’homme est décédé sur place. La police cantonale des Grisons a ouvert une enquête sur les causes du drame.