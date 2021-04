Un automobiliste de 31 ans circulait au volant de son véhicule sur la route d'Icogne à Lens en direction d'Icogne. Parvenu dans une courbe à droite et pour une raison encore indéterminée, il se déporte sur la voie de circulation opposée où un motocycliste circulait normalement en sens inverse, entrainant un choc frontal entre la voiture et le motocycle. Suite à ce premier choc, le pilote de la moto a été éjecté sur le talus à quelque 12 mètres en contrebas de la route.

Malgré les premiers soins prodigués, le pilote de la moto est décédé sur place. Il s’agit d’un ressortissant portugais, âgé de 20 ans et domicilié dans le Valais-Central. La route entre Icogne et Lens a été fermée entre 17h15 et 22h dans les deux sens et une déviation a été mise en place par la police municipale de Crans-Montana pour toute la durée d’intervention.