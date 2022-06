Mont-la-Ville (VD) : Un motard de 27 ans a perdu la vie en percutant un arbre

Dimanche, vers 16h15, un motocycliste a fait une sortie de route. Il est décédé après avoir été héliporté au CHUV.

L’accident lui aura été fatal. Dimanche, vers 16h15, un motard a perdu la maîtrise de son engin sur la route cantonale entre Mont-la-Ville et le col du Mollendruz. À la sortie d’une courbe à droite, il a quitté la chaussée et a terminé sa course contre un arbre, à gauche de la route. La victime, un Suisse de 27 ans, domicilié dans le canton de Genève, est décédée après avoir été héliportée au CHUV, à Lausanne. A priori, il est seul en cause. La procureure de service a ouvert une enquête pénale.