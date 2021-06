Genève - Un motard perd la vie après une embardée

L’accident s’est produit mardi aux alentours de 20h30. Alors qu’il circulait route Jean-Jacques-Rigaud, en direction du chemin Glandon, le motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a chuté sur la chaussée. Son engin quant à lui a continué sa course et a heurté une automobile qui circulait en sens inverse, sans faire de blessé.