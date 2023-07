Jura bernois: Un motard décède dans un accident à Sonceboz-Sombeval

Un accident à l’issue fatale s’est produit entre une voiture et une moto samedi vers 11h20 sur l’A16, dans le tunnel de la Côte de Chaux à Sonceboz-Sombeval (BE). Au stade actuel, la police cantonale n’a pas pu encore déterminer le déroulement exact des faits. Selon les premiers éléments de l’enquête, la moto et la voiture circulaient en direction de Bienne.