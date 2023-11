Un motard est décédé après une chute à Zurich

Selon la police, le motard provenait de Sihlbrugg et roulait en direction de Langnau am Albis. Pour des raisons que l’enquête tentera de déterminer, ce dernier a touché le mur de soutènement sur le côté gauche dans un long virage à droite et a ensuite heurté de plein fouet un panneau de signalisation de virage. La route cantonale a été fermée trois heures durant. Une déviation a été mise en place par les pompiers de Horgen.