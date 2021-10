Genève : Un motard et sa passagère blessés après une collision

La police recherche les témoins éventuels d’un choc entre une voiture et un deux-roues, jeudi, à Meyrin (GE).

A la suite du choc, le conducteur du deux-roues, âgé de 47 ans, et sa passagère de douze ans ont chuté et se sont blessés. Une ambulance les a pris en charge et les a acheminés à l’hôpital. La police cantonale est à la recherche de témoins. Ceux-ci sont priés de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.