Sierre (VS) : Un motard et sa passagère blessés dans un accident

En début d’après-midi ce vendredi, une collision a eu lieu entre une voiture et une moto. Les deux blessés, domiciliés dans le Haut-Valais, ont été transférés à l’hôpital de Sion.

Les deux blessés sont âgés de 63 et 56 ans.

Ce vendredi, vers 14h30, une collision a eu lieu entre un véhicule automobile et une moto à la route de Corin, à Sierre, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, la voiture a dévié sa trajectoire et a heurté un motocycle qui circulait en sens inverse. Le motard et son accompagnante ont dès lors chuté lourdement au sol.