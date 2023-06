Saint-Cergue: motard italien de 20 ans décédé sur la route

La police lance un appel à témoin et cherche particulièrement à entrer en contact avec le conducteur de la deuxième voiture que le motard a dépassée. Toute personne ayant des renseignements est priée d’appeler la police au 021 333 5 333 ou de s’adresser au poste le plus proche. Cet événement a nécessité l’intervention d’une ambulance de Nyon, d’un hélicoptère de la REGA, du personnel de la DGMR et de 3 patrouilles de la gendarmerie vaudoise et d’une de la Police cantonale de Genève.