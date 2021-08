Soleure : Un motard meurt heurté par un camion

Un homme au guidon d’une moto a été renversé par un poids lourd. Il est décédé sur les lieux de l’accident.

Pol. SO

Une collision entre un poids lourd et un motard s’est produite mardi peu après 9 heures à Granges (SO). Le camionneur, âgé de 55 ans, voulait tourner à gauche et il a heurté un homme à moto qui circulait en sens inverse. Le motard est mort sur le coup. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement exact du drame a indiqué mardi la police cantonale soleuroise.