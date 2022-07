Genève : Un motard part en embardée et se tue

Jeudi matin, vers 1h, un motard de 35 ans a chuté de son engin et a perdu la vie. La police cantonale a été avertie par un appel qu’une personne se trouvait au sol sur le pont des Acacias. Arrivés sur place rapidement, les forces de l’ordre et les secours n’ont pu réanimer le conducteur. Selon les premiers constats, le motard circulait sur la route des Acacias, en direction du pont du même nom. A la hauteur du croisement avec les quais des Vernets et du Cheval-Blanc, il est parti en embardée et a chuté de son engin. Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade routière et accidents sous la direction du ministère public. Il s’agit de la sixième victime de la route, depuis le début de l’année, dans le canton de Genève.