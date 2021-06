Thurgovie : Un jeune de 22 ans trouve la mort lors d’un choc frontal

Mardi matin, un motard est entré en collision avec une voiture arrivant en face. Il a été tué sur le coup.

Un motard de 22 ans qui circulait mardi peu avant 9 heures dans la localité de Hohentannen (TG) a entrepris un dépassement dans un virage. Lors de la manœuvre, il est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse et conduite par un homme de 78 ans. Le motard a été grièvement blessé et est mort sur le coup, a indiqué mardi la police cantonale thurgovienne. Le septuagénaire n’a pas été blessé mais sa voiture a terminé sa course à proximité de la voie ferrée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame.