Corée du Nord : Un «moteur à combustible solide de forte poussée» testé avec succès

Cette photo prise le 15 décembre 2022 et publiée par l’agence étatique KCNA montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un alors qu’il dirige un test d’éjection au sol mené à la base de lancement de satellites de Sohae, à Tongchang-ri (nord-ouest). AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

En dépit des sanctions internationales, Pyongyang continue de renforcer son arsenal militaire, avec notamment des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Tous sont pour l’instant à ergols liquides et Kim Jong Un avait fait l’an dernier des moteurs à combustible solide une priorité stratégique afin d’évoluer vers des projectiles plus avancés.

Arsenal nucléaire renforcé

Les missiles à ergols liquides sont en effet plus difficiles à utiliser et nécessitent davantage de temps de préparation, selon des analystes. Plus lents, ils sont également plus facilement repérés et détruits par l’ennemi. Au contraire, les projectiles à combustible solide sont «plus mobiles, rapides à lancer et à dissimuler ainsi qu’à utiliser lors d’un conflit», affirme Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ehwa de Séoul. Selon lui, le déploiement de cette nouvelle technologie rendrait l’arsenal nucléaire nord-coréen «plus dangereux».