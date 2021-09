Canton de Berne : Un motocycliste de 53 ans meurt dans un accident de la route

L’homme, originaire du canton de Schwytz, a chuté dans un virage, sur la route en direction de Gadmen. Il est décédé sur place.

Samedi, peu après 10h20, la police cantonale bernoise a été informée d’un grave accident de circulation à Gadmen (commune d’Innertkirchen). Selon les éléments actuels, le motocycliste descendait en compagnie d’un autre motocycliste sur la route du Susten en direction de Gadmen, lorsque, pour des raisons indéterminées, il a chuté dans un virage à droite. L’homme, gravement blessé, a tout de suite été secouru par des tiers jusqu’à l’arrivée de l’équipe de la Rega. Malgré des mesures de réanimation immédiates, le motocycliste, âgé de 53 ans et originaire du canton de Schwytz, est malheureusement décédé sur place.

La route a complètement été barrée durant plusieurs heures pour permettre les travaux de sauvetage et de déblaiement. Les pompiers d’Innertkirchen ont été engagés pour pomper une fuite de liquide et régler la circulation. De plus, la Care team du canton de Berne a été convoquée pour soutenir les personnes touchées. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement exact de l’accident.