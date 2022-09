Ouest lausannois : Un motocycliste perd la maîtrise de son deux-roues et décède

Un Kosovar, âgé de 28 ans et domicilié sur la Riviera, a fait une embardée mortelle entre Chavannes-près-Renens et Ecublens (VD), jeudi peu après minuit.

Alors qu’il circulait sur une route entre Chavannes-près-Renens et Ecublens (VD), un motocycliste a perdu la maîtrise de son deux-roues, jeudi peu après minuit. À la sortie d’une courbe à gauche, il a percuté une glissière de sécurité sur le bord droit de la route, avant de terminer son embardée dans l’herbe, quelques mètres plus loin. Malgré l’intervention des secours, ce Kosovar, âgé de 28 ans et domicilié sur la Riviera, est décédé sur place, déclare jeudi la police cantonale vaudoise.