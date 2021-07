accident - Un motocycliste perd la vie sur l’A8

La moto a heurté la glissière de sécurité, faisant tomber le conducteur, qui est décédé sur les lieux de l’accident. Il n’y a pour l’instant aucune explication, a rapporté la police cantonale d’Obwald dans un communiqué. La cause et le contexte de l’accident font actuellement l’objet d’investigations complémentaires de la part de la police cantonale et du Ministère public.