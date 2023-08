Vaud: Un motocycliste sexagénaire décède après un choc quasi-frontal

Une collision quasi frontale s’est produite lundi soir vers 22h50 entre une voiture qui circulait en direction du centre du village d’Essertines-sur-Yverdon (VD), sur la route de la Robellaz, et une moto qui arrivait en sens inverse. À la suite du violent choc, survenu pour une raison que l’enquête devra déterminer, le motocycliste a été désarçonné et a chuté lourdement sur la chaussée. Malgré l’intervention rapide des secours, ce Suisse âgé de 63 ans et domicilié dans la région, est décédé sur place, rapporte la police cantonale vaudoise.