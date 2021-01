La police a placé un émetteur GPS sans autorisation. las

Le 26 janvier 2018, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne a condamné un homme à une peine de prison de six ans et deux mois et à une interdiction de séjour de neuf ans. Cette personne a été reconnue coupable de vol en bande, de multiples dommages matériels et de multiples tentatives d'intrusions.

On lui reprochait d’avoir, avec deux complices, perpétré 35 cambriolages durant deux ans et demi selon la technique de la voiture-bélier. Le butin, des cigarettes principalement, avoisinerait les 880’000 francs à quoi s’ajoutent 175’000 francs de dégâts matériels. En novembre 2016, le gang avait été arrêté. Il avait été suivi durant quatre jours et demi au moyen d’un traceur GPS caché dans leur véhicule.

Lors de ce premier procès, l’avocate de la défense a mis en doute l'utilité des preuves et a porté l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral, qui a partiellement confirmé ses doutes le 20 mai 2020: la police n'aurait pas dû utiliser un émetteur GPS sans l'autorisation du ministère public et a ainsi violé les droits des accusés.

Un acquittement aurait coûté plus cher

Le 27 octobre 2020, le Tribunal cantonal a rendu un jugement définitif. Le cambrioleur avait déjà purgé 1430 jours de prison à ce moment-là. A cause de la surveillance non autorisée, il a obtenu un dédommagement de 150 francs avec intérêts. Le Trésor public a dû payer 1550 francs supplémentaires pour les frais de justice et près de 670 francs pour les frais de défense. Il doit purger l’entier de la peine prononcée en première instance.

Le parcours judiciaire de cette affaire a ajouté 65’000 francs de frais de fonctionnement de la justice, rien que pour le Tribunal cantonal qui a dû à nouveau se pencher sur l’affaire. A noter que le Tribunal fédéral n’a pas suivi la demande d’acquittement demandé par l’avocat de la défense. Pour les juges de Mon Repos, l’installation de l'émetteur GPS n’a eu aucune incidence sur le reste des preuves. Le prévenu devra purger sa peine de prison.