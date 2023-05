Berne: Un mouchard scrutera toutes les plaques d’immatriculation

Le Conseil d’État bernois veut pouvoir débusquer les délinquants à certains carrefours et sur certaines artères. Pour cela, il souhaite collecter des données, à grande échelle si nécessaire. Cette idée, développée dans la «Berner Zeitung», fait partie d’une révision partielle de la loi sur la police bernoise présentée mercredi. Dans le détail, il s’agit de saisir automatiquement au moyen de caméras toutes les plaques d’immatriculation des véhicules à certains endroits et de les comparer avec des bases de données de personnes recherchées.

Pratique contestée

Il y a sept ans, le canton de Genève avait demandé à la Confédération de pouvoir surveiller systématiquement les zones d’interdiction de circuler. Genève souhaitait disposer d’une base juridique nationale à cet effet et proposait une adaptation au niveau de l’ordonnance. Une moitié des cantons (dont Berne) avait soutenu la demande genevoise, l’autre s’y était opposée. Mais presque au même moment, le Tribunal fédéral s’était prononcé sur la surveillance d’un automobiliste délinquant dans l’est du pays.

Dernièrement, en Thurgovie, un homme a eu gain de cause après avoir été filmé par un système automatique. Les autorités avaient ainsi pu conclure qu’il roulait sans permis. Mon Repos lui a donné raison, car il n’existe pas de base légale suffisante pour la collecte systématique des plaques d’immatriculation dans le canton de Suisse orientale.

Le TF a constaté qu’un tel système constituait une grave atteinte au droit à la vie privée. En même temps, il a souligné que cela nécessitait une base «claire et explicite» dans une loi formelle. Le Conseil fédéral a donc renoncé à des adaptations au niveau de l’ordonnance. Pour éviter cet écueil, le Conseil d’État bernois souhaite désormais utiliser les plaques d’immatriculation collectées uniquement dans le cadre de la lutte contre la «criminalité grave», les délits routiers n’en faisant expressément pas partie.

Des règles

Les images ne seraient conservées que durant trente jours avant d’être effacées. Selon le directeur cantonal de la sécurité, Philippe Müller, l’extension visée est nécessaire parce que «le crime organisé ne dort jamais et il est à la pointe de la technique». Et parce que Berne doit rester «à la pointe du progrès. On s’adapte aux évolutions techniques de la lutte contre la criminalité», explique-t-il.