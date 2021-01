Brexit : Un mouvement pro-Brexit migre son site internet vers l’UE

Pour pouvoir conserver son nom, le site internet Leave.EU a déménagé en Irlande. Une belle ironie pour ce mouvement dont le rôle a été déterminant dans le référendum sur la sortie du Royaume-Uni.

Les partisans de Leave.EU brandissent des drapeaux de l’Union et applaudissent les résultats du référendum le matin du 24 juin 2016.

Direction Waterford

Depuis le 1er janvier, les relations entre l’UE et le Royaume-Uni, qui n’est plus membre du marché unique et de l’union douanière européens, sont régies par un accord de libre-échange.