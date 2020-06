Vaud

Un multirécdiviste de 19 ans derrière les barreaux

Un ressortissant suisse a été placé en détention le 17 mai dernier. Un mandat d’arrêt avait été lancé contre le jeune homme par le Ministère publique du Nord Vaudois. Le prévenu est accusé de multiples vols entre avril et mai 2020.

Il est accusé de délits, tels que vols dans/de véhicules, vol par effraction, vol à l’astuce ainsi que de violation grave qualifiée des règles de la circulation dont plusieurs courses-poursuite. Il a admis une majorité des faits reprochés, lesquels se sont déroulés dans les localités de Cugy, Epalinges, Aigle, Payerne et Faoug, mais également dans le canton de Fribourg. Le Procureur de service a ouvert une enquête et demandé que le prévenu soit placé en détention provisoire. Les investigations policières ont été confiées aux inspecteurs de la sûreté avec l’appui de la Gendarmerie.

Vol de voiture et conduite sans permis

En avril 2020, l’homme a dérobé une voiture à Estavayer-le-Lac. Il l’a conduite dépourvue de plaques d’immatriculation et sans être titulaire d’un permis de conduire. Alors qu’il circulait en direction du canton de Vaud, il s’est fait remarquer par la police sur l’autoroute à Pomy. Après avoir circulé à des vitesses excessives, causés de multiples dangers sur la route, forcé un barrage de police et autres violations graves des règles de la circulation, il a abandonné son véhicule à Epalinges. N’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour immobiliser cette auto, celle-ci s’est mise en mouvement fortuitement et a causé un accident de la circulation occasionnant des dégâts matériels. Malgré des recherches avec l’appui de conducteurs de la brigade canine, il n’avait pas pu être retrouvé sur le moment.