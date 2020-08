Grandevent (VD)

Un mur de pierres sèches restauré à l’alpage de la Cruchaude

Des muretiers professionnels accompagnés de trois équipes de civilistes se relaient depuis le 15 juin à l’alpage vaudois afin de restaurer 250 mètres d’un mur en pierre typique de la région.

Le but de la restauration du mur est triple: préserver le patrimoine bâti, le paysage et la diversité.

Non loin du Chasseron, des muretiers professionnels, mandatés par Pro Natura Vaud, oeuvrent pour restaurer un mur de pierre sèche typiques de la région. Objectif: préserver le patrimoine bâti, le paysage et la biodiversité.

À Grandevent, sur l’alpage de la Cruchaude, des coups de marteau résonnent, non loin du pâturage où broutent paisiblement des génisses. Dans cette réserve de 70 hectares léguée en 2014 à Pro Natura, trois équipes de civilistes se relaient depuis le 15 juin pour ériger une clôture de calcaire, sous l’oeil attentif de deux muretiers professionnels de l’entreprise tradibati.

Un civiliste rénove un mur en pierres sèches sur l'alpage de La Cruchaude, une réserve naturelle de Pro Natura dans le Jura vaudois à Grandevent, entre Mauborget et Bullet.

Plus d’une cinquantaine de mètres de mur sont déjà achevés et seul un ongle tombé est à déplorer, sourit le muretier Paul Lartigue à Keystone-ATS, tandis que le soleil de midi cogne sur le blanc des cailloux. Si les civilistes effectuent essentiellement des travaux lourds comme le transport des pierres, le professionnel leur transmet un savoir-faire ancestral: la construction d’un mur sans ciment.

«On leur montre le métier, on partage nos connaissances. Toute l’équipe touche à tout: pierre de fondation, bâtisse (pierre transversale), couvertes, glisse-t-il.

Jeux d’imbrication

Les cailloux sont ensuite posés par des jeux d’imbrication selon une forme pyramidale, le mur étant plus étroit en haut. Des pierres plus petites et des gravillons remplissent les interstices, tandis que des «balises» traversent les murs.