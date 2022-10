Guerre en Ukraine : Un mur entre la Finlande et la Russie pourrait voir le jour

Le Parlement finlandais est de plus en plus favorable à la construction de clôtures à la frontière avec la Russie afin de freiner l’immigration illégale.

Le projet est dans l’air depuis plusieurs semaines déjà, mais le Parlement finlandais semble prêt à le concrétiser. Mardi, la Première ministre Sanna Marin a annoncé qu’un consensus devrait être trouvé en vue de la construction d’un mur à la frontière entre la Finlande et la Russie. Les deux pays se partagent 1300 kilomètres de frontière. Le nombre d’entrées de citoyens russes dans le pays nordique a doublé depuis que Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation militaire partielle en Russie. Et le gouvernement de Sanna Marin cherche des solutions pour freiner l’immigration illégale.

Mardi, le gouvernement était réuni pour étudier le projet d’infrastructure proposé par les gardes-frontières finlandais. «Nous étions d’accord sur le fait que c’est nécessaire. Le corps des gardes-frontières nous a présenté la clôture dans son intégralité, ce qu’elle signifie concrètement, et maintenant le gouvernement va soumettre les propositions au Parlement», a déclaré Sanna Marin. Les différents partis se montrant de plus en plus favorables à cette idée, la Première ministre se veut confiante.