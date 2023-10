Des oeuvres d'art polémiques exposées à Barcelone

Une sculpture de Saddam Hussein en sous-vêtement ligoté dans un aquarium, un Ronald McDonald crucifié, des dessins réalisés par des prisonniers de Guantanamo: le musée de «l’Art interdit» rassemble à Barcelone des oeuvres avec un point commun: à un moment donné, quelqu’un a tout fait pour qu’on ne puisse pas les voir. Ouvert au public depuis jeudi, ce musée expose 42 oeuvres qui ont fait l’objet d’une forme de censure ou d’une dénonciation pour des motifs divers, choisies parmi la collection de 200 oeuvres que l’homme d’affaires catalan Tatxo Benet a acquis depuis cinq ans. Sur les deux étages d’un bâtiment en plein cœur de Barcelone, en Catalogne (nord-est de l’Espagne), sont exposées des oeuvres de Goya, Picasso, Andy Warhol ou Ai Weiwei. Mais on peut aussi tomber sur une statue, réalisée par Eugenio Merino, du dictateur espagnol Francisco Franco enfermé dans un réfrigérateur, ou encore ce Christ immergé dans de l’urine, oeuvre de l’artiste Andrés Serrano. Repoussant les limites, nombre de ces oeuvres ont fait scandale, mais pour leur propriétaire, ce critère n’est pas suffisant pour gagner le droit d’être dans ce musée.

«Des oeuvres qui ont une histoire»

«On ne montre pas dans le musée des oeuvres scandaleuses ou polémiques, on montre des oeuvres qui ont été censurées, agressées, violentées, interdites», explique-t-il. Ce sont «des oeuvres qui ont une histoire. Sans cette histoire, elles ne seraient pas là», ajoute-t-il. L’homme d’affaires, l’un des fondateurs du groupe audiovisuel Mediapro, a commencé sans le savoir sa collection en 2018, lorsqu’il a acheté l’œuvre «Prisonniers politiques dans l’Espagne contemporaine», de Santiago Sierra. Quelques heures plus tard, elle était retirée de l’ARCO, la foire d’art contemporain de Madrid. Cédée depuis à un autre musée, cette oeuvre montrait des photographies pixélisées de 24 personnes, notamment des indépendantistes catalans ayant enfreint la loi, et avait déclenché une polémique.