Culture : Un musée de la BD se dessine à Genève

Les autorités et une association ont trouvé un lieu qui pourrait accueillir une maison dédiée au 9e art.

Juste retour des choses? Selon les spécialistes, la bande dessinée est née à Genève au 19e siècle sous la plume de Rodolphe Töpfer. Dédier un musée au bout du lac à ce qui est communément nommé le 9e art ne serait que justice. Ce devrait être chose faite sous peu. Lundi, le Département de la cohésion sociale (DCS), qui chapeaute la culture au niveau cantonal, et la commune du Grand-Saconnex ont annoncé, en collaboration avec l’Association pour un Musée de la bande dessinée (AMBD), lui avoir trouvé un lieu d’accueil à la Villa Sarasin «pressentie» pour loger la future institution. La maison de maître jouxtant Palexpo a été ciblée «sur la base d’une étude de faisabilité et d’une évaluation de différents sites potentiels».

Soutenir les artistes locaux

«Je suis convaincu par l'extraordinaire potentiel de ce musée en matière d'accès à la culture pour le plus grand nombre et de renforcement du lien social, notamment entre générations», a fait savoir Thierry Apothéloz, magistrat cantonal en charge du DCS, par voie de communiqué. Pour Zep, le père de Titeuf qui préside l’AMBD, l’institution permettra «de soutenir le terrain artistique local, émergeant comme confirmé, et de développer des activités autour d’un médium artistique à la fois exigeant et accessible».