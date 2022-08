Royaume-Uni: Un musée londonien va restituer au Nigeria des oeuvres pillées

Royaume-Uni : Un musée londonien va restituer au Nigeria des œuvres pillées

Un coq en bronze et une tête de monarque ont été rendus par le Royaume-Uni au Nigeria au début de l’année.

Parmi ces œuvres et objets se trouvent 12 plaques de laiton, connues sous le nom de bronzes de Benin, ou encore des objets de cérémonie en ivoire et en laiton, des objets de la vie quotidienne tels que des éventails et des paniers, ainsi qu’une clé «du palais du roi».