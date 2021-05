France : Un musée pour Méliès, pionnier du cinéma

Encore adulé par les cinéastes modernes, George Méliès est un des inventeurs des effets spéciaux et de la science fiction au cinéma. La Cinémathèque française lui consacre un musée à Paris.

Steven Spielberg et George Lucas n’étaient pas nés qu’il filmait déjà des extraterrestres et inventait les effets spéciaux: le pionnier du cinéma Georges Méliès a désormais son musée, à la Cinémathèque française. Au pays des frères Lumière, inventeurs du cinématographe, c’est le parcours hors-norme d’un de leurs contemporains que l’institution a choisi pour revisiter l’histoire du 7e art.

Plus de 80 ans après sa mort, ce touche-à-tout de génie reste «une référence absolue pour les cinéastes», et «le personnage le plus merveilleux des débuts du cinéma», explique Laurent Mannoni, directeur scientifique de la Cinémathèque. Ce grand amoureux de Méliès a collecté les hommages des figures du cinéma contemporain : «un génie et un grand magicien» pour Martin Scorsese, qui lui a consacré un film (»Hugo Cabret», 2011), une «source d’inspiration formidable» pour Christopher Nolan, «le père de tous les effets spéciaux pour George Lucas, venu spécialement à la Cinémathèque pour voir la caméra du maître.