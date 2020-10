États-Unis : Un mystérieux artiste hardcore affole les charts

Corpse, YouTubeur américain de 23 ans qui n’a jamais montré son visage, cartonne sur les plateformes de streaming avec plusieurs singles.

En date du 29 octobre 2020, dans le Top 10 des titres les plus viraux sur Spotify dans le monde, Corpse figure à la 2e, 7e, 8e et 10e position avec respectivement les très courts morceaux hardcore «E-Girls Are Ruining My Life!» «Cat Girls Are Ruining My Life!» «Miss You!» et «White Tee». Ce qui ne manque pas de piquant, c’est que personne ne connaît le visage de l’auteur de ces hits.