Télécom

Un mystérieux bug l’empêche d’utiliser son portable

Une famille yverdonnoise rencontre des problèmes de réseau avec ses portables depuis la semaine dernière. Salt, l’opérateur, dit ne pas avoir connaissance d’un tel souci.

«Mon natel me sert d'outil professionnel et je n'ai pas de téléphone fixe. Je ne peux pas contacter un client et pire, je pratique régulièrement une activité en extérieur et en cas d'accident, je ne peux même pas joindre les secours si besoin!» Depuis mercredi 24 juin, Alexandra, son mari et son fils ne peuvent pas utiliser leurs portables respectifs pour communiquer. Impossible pour eux de recevoir un coup de fil ou de passer un appel, urgence comprise. Après avoir tenté d’allumer et d’éteindre son smartphone à plusieurs reprises, Alexandra décide de se rendre à la boutique Salt à Yverdon, mais la cause du souci reste floue: « Tou t ce que Salt nous a indiqué, c'est qu'ils changent les antennes et que la panne vient peut-être de là .» La cliente confie également que plusieurs personnes semblent se trouver dans la même situation.