Etats-Unis : Un mystérieux monolithe en métal découvert au beau milieu du désert

Des employés de l’Utah (ouest du pays) étaient occupés à recenser les mouflons en hélicoptère quand ils sont tombés sur une surprenante structure métallique.

Mais, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une fiction. Les patrouilleurs de l’Utah ont même partagé des images de leur découverte sur les réseaux sociaux. «C'est la chose la plus étrange que j'aie pu voir au cours de toutes mes années de vol», a commenté le pilote de l’hélicoptère sur une chaîne locale. Selon lui, la structure semble artificielle et non tombé du ciel. «Je suppose que c'est l’oeuvre d’un artiste de la nouvelle vague ou d’un fan de Stanley Kubrick». S’ils ont partagé des images, les employés de l‘Etat ont refusé de divulguer l’emplacement exact du monolithe pour préserver les mouflons et les curieux qui pourraient se perdre au milieu du désert.