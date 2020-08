États-Unis Un mystérieux objet a dangereusement frôlé Air Force One

Plusieurs passagers à bord de l’avion présidentiel ont vu ce qui semblait être un drone voler très près du Boeing 757. L’US Air Force enquête.

Petite frayeur pour les passagers d’Air Force One, dimanche. Selon plusieurs témoins présents à bord, l’avion du président américain a failli être percuté par un mystérieux objet volant alors qu’il s’approchait d’une base aérienne près de Washington. L’engin en question, jaune et noir en forme de croix, était très probablement un drone, rapporte Bloomberg . Plusieurs passagers l’ont aperçu sur la droite de l’avion avant l’atterrissage à la base aérienne Andrews, dans le Maryland.

Dans un communiqué publié lundi, le Bureau militaire de la Maison-Blanche et l’armée de l’air américaine ont fait savoir qu’ils étaient au courant de l’incident et que la question était «en cours d’examen». Il est très difficile pour les experts en sécurité aérienne d’enquêter sur ces événements fugaces mais de plus en plus fréquents aux États-Unis. Les forces de l’ordre ainsi que les agences de sécurité intérieure réclament d’ailleurs des mesures plus importantes pour limiter l’utilisation des appareils sans pilote.