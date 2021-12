Bâle : Un mystérieux prisonnier emmené par hélicoptère

C’est une scène digne d’un film qui s’est déroulée lundi à Bâle. Un homme menotté entouré de policiers d’élite lourdement armés a été évacué par les airs. Aucune information n’a été fournie.

Lundi, un prisonnier a été emmené en hélicoptère depuis le poste de police Clara à Bâle. Un passant a filmé la scène: un homme menotté et surveillé par des policiers d’élite lourdement armés est conduit sur le toit où l’attend un appareil de la police cantonale zurichoise. «Nous pouvons confirmer qu’un hélicoptère a atterri lundi matin sur le toit de ce poste de police», déclare seulement la police cantonale.

Pour Markus Melzl, ancien inspecteur de la police criminelle et ex-porte-parole du ministère public, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un criminel ordinaire. Il évoque deux raisons qui pourraient expliquer ce transfert particulier. «Il pourrait s’agir d’un criminel dangereux dont il faut s’attendre à ce qu’il soit libéré et dont le transport par la route serait trop coûteux ou bien il s’agit d’un membre de la mafia qui a été arrêté et si son arrestation a été signalée, il doit être transféré», détaille-t-il. Les autorités bâloises gardent le silence.