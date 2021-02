Sécurité informatique : Un mystérieux virus ronge des ordinateurs Mac

Quelque 30’000 appareils d’Apple ont été infectés dans le monde par un logiciel malveillant au comportement imprévisible, a alerté la firme Red Canary.

On ne sait pas quel est l’objectif du malware, baptisé «Silver Sparrow» («moineau gris») par Red Canary. «Il ne présente pas les comportements que nous attendons des logiciels publicitaires habituels qui ciblent si souvent les systèmes macOS», a commenté l’analyste de la société Tony Lambert. «Silver Sparrow» contient notamment un mécanisme d’autodestruction. Il ne semble pas avoir été utilisé, mais on ne sait pas non plus la fonction qui l’activerait, ont expliqué les chercheurs.