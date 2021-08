Reconversion - Un nageur champion olympique se met à la danse

Double médaillé d’or (100 m brasse et 4 x 100 m 4 nages mixte) et médaillé d’argent (4 x 100 m 4 nages) aux récents Jeux olympiques de Tokyo, le nageur britannique Adam Peaty (26 ans) a décidé de s’octroyer une pause. Le recordman du monde du 50 m et du 100 m brasse va se mettre à la danse et participer à l’émission de la BBC «Strictly Come Dancing», la version anglaise de «Danse avec les stars».