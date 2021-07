Drame sur le Léman - Il saute de son voilier et ne remonte pas

La gendarmerie vaudoise du lac et ses homologues français ont été mobilisés mardi pour rechercher un homme disparu dans les eaux du Léman.

Un Suisse de 78 ans s’est noyé mardi après-midi sur le lac Léman, au large de Lugrin, en Haute-Savoie. Alors qu’il naviguait à bord d’un voilier en compagnie de son épouse, il a sauté à l'eau et a coulé à pic dans une zone à plus de 200 mètres de profondeur.

Recherche du corps

L’opération de secours s’est terminée en début de soirée. Depuis, les recherches se poursuivent pour localiser le corps. Elles pourraient prendre plusieurs jours. «Une fois qu’on aura localisé l’endroit exact, on verra dans quelle mesure on va pouvoir récupérer le corps. L’homme ne peut pas descendre avec des moyens traditionnels. Il faudra soit un scaphandre, soit un robot», explique Thomas Le Pitois, commandant second de la compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains.