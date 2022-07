Berne : Un nageur n’a pas survécu dans le lac de Thoune

Mardi après-midi, près de Leissigen (BE), un nageur inconscient a été repêché dans le lac de Thoune. Malgré les mesures de sauvetage et de réanimation immédiates prises par des particuliers et des sauveteurs, il n’a pas été possible d’éviter que l’homme ne décède sur place, comme l’a indiqué la police cantonale bernoise. L’identification formelle du défunt n’a pas encore pu être réalisée. La police suppose qu’il s’agit d’un problème médical.